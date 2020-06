Charleroi : les PMS souffrent d'un manque d'effectif et craignent la crise sociale de la rentrée

Pendant la période de confinement, les psychopédagogues attachés au CPMS ont dû adapter leurs services avec un suivi quasi exclusivement par vidéo. Pour beaucoup de famille, les difficultés se sont accumulées autant pour les parents que pour les enfants. "De nombreuses familles nombreuses vivent dans des contextes très compliqués d’appartement exigus ou violence physique voire psychologique", explique Séverine Marnhef, psychopédagogue au Centre Psycho-médico-social 2 libre de Châtelet. Elle le constate, avec le retour progressif à l’école, les demandes augmentent, mais les moyens de certains CPMS ont diminué. "Avec le dernier calcul des financements, on a perdu un temps plein dans notre équipe. Je m’occupe de 700 élèves, maintenant, je vais en avoir 900 sous ma coupe. Les demandes sont toujours plus nombreuses et plus difficiles à gérer. On doit consacrer de plus en plus de temps aux familles, aux enfants et à la recherche de partenaires. Et puis, surtout le suivi, sinon notre travail ne sert à rien", ajoute-t-elle.

Après plusieurs mois d'entretiens à distances, les agents des centres Psycho-Médico-Social retrouvent enfin le chemin des écoles et reprennent les séances avec les enfants et les parents. Ces agents représentent un contact direct et une écoute indispensable pour les parents comme Fedoua dont les deux enfants sont en proie à des difficultés scolaires. "Le PMS est indispensable. C’est grâce à ce service qu’on a pu détecter les problèmes de ma fille Lilia. On a vite été mis en contact avec les personnes compétentes pour nous aider afin qu’elle ait moins de difficultés d’apprentissages", dit-elle.

Une nouvelle méthode de calcul chamboule tout

Charleroi : les PMS souffrent financièrement et craignent la crise sociale de la rentrée - © Tous droits réservés Charleroi : les PMS souffrent financièrement et craignent la crise sociale de la rentrée - © Tous droits réservés Charleroi : les PMS souffrent financièrement et craignent la crise sociale de la rentrée - © Tous droits réservés

Les CPMS sont financés par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) sur base d’un indice socio-économique (ISE) des implantations et établissements scolaires. Cet indice statistique permet de classer les implantations et établissements de manière univoque sur base de divers indicateurs tels que le revenu médian par unité de consommation, ce qui permet de mesurer le niveau socio-économique d’une population.

Depuis 2017, la méthode de calcul de l’indice a changé. Le quartier et l’habitat ne sont plus repris comme indicateurs. Dans plusieurs écoles du Hainaut, on perd des agents PMS. À Farciennes, la directrice constate une diminution des effectifs depuis 3 ans. "Dans notre école, le PMS intervient deux fois par semaine. C’est clair qu’avec un temps plein en moins et s’ils continuent à subir une diminution de leurs effectifs, le service sera moins régulier. Dans les écoles libres de Farciennes, nous recevons un public précarisé de la troisième commune la plus pauvre de Belgique en termes de revenu, de diplôme et de taux d’emploi. Plus de 20% des élèves sont suivis par le PMS chez nous. On n’imagine pas les délais que nous aurons à la rentrée prochaine", explique Stéphanie Scohier, Directrice des écoles libres de Farciennes.

L’école Saint-Joseph de Charleroi, subit également le changement de la méthode de calcul. En 3 ans, elle a perdu 5 ETP. "On va devoir réfléchir à une nouvelle répartition. Actuellement, mes collègues et moi travaillons dans 4 ou 5 écoles. On perd en effectif, mais on ne gagne pas en temps de travail. Cette situation va allonger les délais de prise en charge des familles", commente Mélanie Plouvier, Psychologue au Centre psycho médico-social 2 libre de Châtelet. "Nous avons une catégorie d’élèves en grandes difficultés. Cette situation est dramatique, car notre école est dans le centre de Charleroi et les difficultés sont toujours là. La méthode de calcul de l’indice a changé, mais pas notre situation", ajoute Chantal Gilon, Directrice-adjointe de l’école Saint-Joseph à Charleroi.