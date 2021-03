Charleroi : les inscriptions aux Plaines Educatives sont ouvertes pour les vacances de printemps

La santé et bien-être des jeunes sont préoccupants en cette période de crise sanitaire. Alors, à l’initiative de l’échevine en charge de l’Accueil temps libre, Julie Patte (PS), la Ville de Charleroi a voulu marquer sa volonté de proposer des activités de qualité pour tous les enfants et les jeunes âgés de deux ans et demi jusqu’à quinze ans. Avec de quoi les occuper pendant le prochain congé de printemps.



Par groupes de 25 participants maximum, les PEPS (Plaines Educatives de Proximité Saisonnières) de Printemps seront donc organisées du mardi 6 avril au vendredi 16 avril sur les communes de Monceau-sur-Sambre, Couillet et Montignies-sur-Sambre. L’accueil sera différencié selon l’âge des enfants et les jeunes de treize à quinze ans auront accès à des activités en extérieur exclusivement. Des sorties piscines et des excursions seront offertes afin de revivre un peu de légèreté et retrouver un sentiment de liberté malgré le contexte. Au total, la capacité d’accueil s’étend à 341 places dont 75 places réservées aux ados réparties en trois bulles de 25 sur les sites suivants.



A Couillet

De deux ans et demi jusqu’à six ans : Ecole du 28 Juin à la Rue du 28 Juin. De six jusqu’à treize ans : Plaine de Couillet, Rue de Villers, 208, + bulle ados de treize à quinze ans au Centre Culturel.



A Marchienne-au-Pont

De deux ans et demi jusqu’à six ans : Maison des Cool-Heures, Route de Mons, 70B.



A Monceau-sur-Sambre

De six jusqu’à douze ans : Parc Communal, Rue de Goutroux, + bulle ados de treize à quinze ans au Château de Monceau. De six jusqu’à douze ans : Ecole Richard Pouillon à la Rue Albert Camus, 13.



A Montignies-sur-Sambre

De trois jusqu’à six ans : Ecole de la Duchère à la Place Albert Ier, 36. De six jusqu’à douze ans : Stade Yernaux à la Rue du Poirier, 226, + bulle ados de treize jusqu’à quinze ans à l’école de la Neuville.



Les inscriptions pour les PEPS de printemps sont ouvertes et les tarifs restent inchangés et accessibles à tous. Soit : 20€/semaine pour les habitants de Charleroi et 35€/semaine hors entité. Les informations sont accessibles sur le site web de la Ville de Charleroi ou par téléphone au 071/86.66.23 (uniquement les lundis, mardis et jeudis après-midi).