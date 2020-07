Charleroi : les guichets citoyens dédiés à la population accessibles sans rendez-vous dès lundi

La Ville de Charleroi entamera, dès ce lundi 27 juillet 2020, la réouverture progressive de ses guichets situés dans les cinq maisons citoyennes carolos. Les premiers guichets à être à nouveau accessibles sans rendez-vous sont ceux de la Population ainsi que le service des permis de conduire. Les services de l’Etat civil ainsi que celui des Etrangers continueront, eux, de recevoir exclusivement sur rendez-vous.



A partir du 27 juillet, les services de la population et des permis de conduire seront ouverts sans rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi. Il sera toutefois toujours possible d’y accéder sur rendez-vous tous les après-midi du lundi au vendredi sauf le jeudi où les bureaux sont fermés.



Bien entendu et plus que jamais, les règles de distanciations sociales devront toujours être respectées avec un nombre limité de citoyens dans les salles d’attente et le port du masque obligatoire.



La Ville de Charleroi profite de l’occasion pour rappeler que bon nombre de démarches peuvent être effectuées en ligne et qu’il est également recommandé d’utiliser le formulaire en ligne pour la demande de rendez-vous.