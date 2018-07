Charleroi : les dons de sang se font rares en été.

13.000 donneurs passent chaque année les portes du centre de prélèvement de sang de Charleroi. Cela peut paraître beaucoup. Pourtant, ce chiffre reste insuffisant.

C'est particulièrement le cas en été. En effet, cette période est généralement synonyme de pénurie pour les réserves de sang. Les donneurs se font plus rares.

Laurence Lecomte, responsable au centre de prélèvement de Charleroi :"Précédemment, on a fait beaucoup de collectes. Mais depuis la canicule, on se rend compte malgré tout qu'il y a un certain nombre de donneurs qui ne se présentent pas aux collectes. Donc, c'est effectivement un petit peu plus difficile. Pourquoi ? Parce que les gens voyagent, les gens sont en congé. Ils n'interrompent pas leurs journées. Il fait chaud, ils font un barbecue. Je pense que beaucoup de donneurs craignent aussi un petit peu plus les malaises pendant cette période estivale". Une croyance tout-à-fait fausse.

Alexandra, une jeune carolo, a décidé de donner pour la troisième fois son sang. "C'est une bonne cause. Hier, on m'a appelée parce que les hôpitaux sont en manque et en ont besoin. Je me dis que si je peux aider, c'est toujours bien. Je n'aime pas trop les piqûres mais ça va. Je ne regarde pas et ça va" explique-t-elle. Ce jour-là, elle était accompagnée de son ami, Noé, qui a sauté le pas pour la première fois : "J'ai accompagné ma copine qui devait le faire. Et puis, si on peut sauver des vies, autant essayer de le faire."

Une demi-heure suffit

Quelles sont les conditions à remplir pour être donneur ? Laurence Lecomte conseille de manger avant de venir au centre et d'être bien hydraté, particulièrement en période de canicule. Il faut également être majeur, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé.

La totalité du parcours dure une bonne demi-heure. Le donneur commence par remplir un questionnaire sur sa situation médicale. Ensuite, il est reçu par un médecin. Si ce dernier donne son feu vert, le donneur passe alors entre les mains d'une infirmière qui lui ponctionnera son sang. La ponction ne dure, elle, que 6 à 8 minutes. Après le don, il reste une dernière étape que l'équipe médicale juge particulièrement importante : une boisson et une collation sont offertes, ce qui permet d'avoir encore un œil sur le donneur une dizaine de minutes avant qu'il ne reparte.

Si vous souhaitez donner votre sang, le centre de Charleroi est ouvert le lundi et le vendredi de 9h à 19h. Et les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13h. Pour davantage de renseignements, il est conseillé de se rendre sur le site internet du centre.