Mont-sur-Marchienne : le Triangle accueille des sans-abris depuis 25 ans

Depuis 25 ans, L’ASBL Le Triangle à Mont-sur Marchienne accueille des personnes qui se retrouvent sans logement. A l’origine, il s’agissait uniquement d’une maison d’accueil destinée aux familles. En 2001, un abri de nuit qui compte douze lits s’est ouvert et depuis 2017 un centre de jour est également accessible. Son directeur pédagogique Bernard Gailly est là depuis le début et il constate d’année en année un manque de plus en plus criant de logements pour les plus précarisés : « Il y a 25 ans, on arrivait à reloger une famille nombreuse en trois à six mois; aujourd’hui, il faut plus d’un an ! »