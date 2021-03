Charleroi : le remplacement des lampes de rues par des luminaires LED va s’accélérer en 2021

Depuis le lancement du Plan LED par la Ville de Charleroi et ORES, 1395 points lumineux ont déjà été remplacés. A partir de ce 3 mars 2021, les opérations de remplacement vont se poursuivre dans les quartiers de Marcinelle, Monceau-sur-Sambre et Montignies-sur-Sambre. 230 points lumineux seront renouvelés par des dispositifs moins énergivores et plus efficaces. Au total, ORES prévoit le remplacement de 3189 points lumineux en 2021.



Entamés en décembre 2019, ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’Arrêté du gouvernement wallon du 14 septembre 2017 qui prévoit le remplacement des éclairages existants par des luminaires LED moins énergivores et plus efficaces. Piloté par ORES, ce programme baptisé e-LUMin concerne 25.000 points lumineux à Charleroi.



Pour Eric Goffart (cdH), l’échevin carolo des Travaux, l’économie est vite calculée : " La facture annuelle de l’éclairage public à Charleroi se chiffre à 1,8 million d’euros, auxquels il convient d’ajouter 250.000 euros de coût d’entretien. Le remplacement permettra une réduction de la consommation électrique d’environ 60%, ce qui représente une diminution de l’empreinte écologique de la Ville de l’ordre de 2.252 tonnes de CO2. Le remplacement des 1395 points lumineux devrait permettre de réaliser une économie annuelle de 241.832€ et de 1.188.337 kWh.".



Sur le plan budgétaire, la Ville prévoit un investissement d’un million d’euros par an. Cinq millions d’euros ont été inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement. De son côté, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, ORES investit 350.000 euros par an dans le cadre de l’obligation de service public liée à l’entretien de l’éclairage public communal. La Ville de Charleroi et ORES tablent sur le remplacement de 2.500 points lumineux par an, soit une modernisation complète du parc en dix ans conformément au décret wallon. Pour ces investissements, la durée moyenne de l’amortissement est de sept ans.



Les travaux sont menés en partenariat. La Ville de Charleroi choisit les modèles de luminaires parmi des produits proposés par ORES conformément aux résultats d’un marché public et avalise les différentes phases de l’opération. ORES procède au déploiement du LED, de manière progressive et proportionnée, en fonction de la composition du parc existant. La priorité est donnée aux luminaires en fin de vie ainsi qu’aux lampes les plus énergivores. L’approche vise l’efficience non seulement en termes de coût, mais également de logistique et d’homogénéité du parc. Cet éclairage est conçu de manière à permettre la variation d’intensité en fonction de la luminosité.