Charleroi: le projet "Club" va aider les étudiants à trouver un lieu où travailler ensemble

Comment trouver un endroit pour étudier ensemble lors d’un blocus par exemple ? Ca n’est pas toujours évident.

A Charleroi, For'J, la Fédération des Maisons de Jeunes et Organisations de Jeunesse, a décidé de se mobiliser pour identifier des lieux adaptés.

Thomas Parmentier coordonne ce projet baptisé " le Club " : "L’idée du Club c’est un constat parce qu’on a été contacté, pendant le blocus de Noël, par quatre jeunes qui, à un moment donné, avaient des problèmes pour trouver des endroits pour étudier ensemble. Parce que les habitudes des étudiants aujourd’hui ont changé. Alors qu’avant in était plus à s’isoler pour travailler, maintenant on est plus dans un système où on est quatre ou cinq pour qu’il y ait une émulation positive dans le travail.

Et pourquoi pas demain l’offrir à d’autres étudiants ? Et surtout en disant à des structures carolos qu’on est persuadé que vous avez des locaux que vous pourriez mettre à disposition avec un planning, une inscription et un mode de gestion. Et nous on veut bien apporter l’expertise pour organiser tout ça car ce sont des entreprises et des structures carolos qui proposeraient des locaux pour des étudiants carolos."

Reste à espérer effectivement que des Carolos intéressés pourront mettre à disposition de ces jeunes étudiants des locaux qui leur permettront de se réunir pour mieux apprendre.