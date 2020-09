Charleroi : le port du masque reste obligatoire en fonction des heures et des lieux

La cellule de crise de la Ville de Charleroi s’est réunie afin de prendre des mesures complémentaires portant sur l’obligation du port du masque. Après avoir pris connaissance des mesures édictées par le Gouvernement fédéral à l’issue de Conseil national de Sécurité du 23 septembre dernier et, aussi, des dispositions additionnelles prises par la Province de Hainaut ce mardi 29 septembre, la Ville de Charleroi a décidé, par Arrêté du Bourgmestre, de prendre de nouvelles mesures.



Le port du masque reste ainsi obligatoire sur les marchés, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines.



Vous masquer restera obligatoire partout dans l’intra-ring aux heures de fréquentation les plus denses. Soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 07h00 et 09h00 et entre 15h00 et 17h00. Les mercredis, le masque sera obligatoire entre 07h00 et 09h00 et entre 11h00 et 13h00.



L’obligation de porter le masque sera aussi effective, partout dans les quinze localités de la Ville de Charleroi, aux abords des écoles tous réseaux confondus, dans un rayon de 200m et ce une heure avant et une heure après la rentrée ou la sortie des classes. De même, le port du masque reste obligatoire chaque fois que la distanciation sociale ne peut être maintenue et pour tout rassemblement accessible au public (hors contacts rapprochés) sauf dispositions prévues par des protocoles spécifiques (sport, culture, etc.).



Ces mesures entrent en vigueur à partir du 1e octobre 2020 et seront applicables durant tout le mois jusqu’au 31 octobre 2020.



Pour rappel, le gouvernement fédéral impose le port du masque dans :

les magasins et les centres commerciaux ;

les cinémas ;

les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;

les auditoires ;

les lieux de culte ;

les musées ;

les bibliothèques ;

les casinos et les salles de jeux automatiques ;

les foires commerciales, en ce compris les salons ;

les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table.