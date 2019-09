Charleroi : le nouveau Musée des Beaux-Arts ne sera pas accessible avant 2021

En janvier dernier, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi, qui était localisé au Palais des Beaux-Arts, fermait ses portes au public. L’inauguration du futur Musée des Beaux-Arts sur le site des anciennes Ecuries Defeld était prévue pour la fin de cette année. Mais il s’avère que ce ne sera pas le cas. On n'attend pas de nouveau musée avant 2021. Du coup, la collection de 1.800 oeuvres n’est plus accessible au public.



Le coût des travaux a été mal évalué et une première estimation du chantier n’était pas réaliste. Et un marché a dû être relancé à la fin 2018. Car, avec les techniques spéciales utilisées dans un musée telles que la climatisation ou la luminosité par exemple, la première évaluation, qui tournait autour de 750.000 euros, a dû être doublée voire même un peu augmentée pour être chiffrée à 1.800.000 euros.



La procédure est donc enfin en cours. Pour l'instant, la ville est en négociation avec des entrepreneurs et l'un de ceux-ci devrait être désigné prochainement.



Une fois le marché attribué, les travaux pourront démarrer début 2020.



Et s’achever pour une inauguration en 2021.