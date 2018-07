Charleroi : le marché est de retour sur la Place Verte depuis un an

Après quatre ans de travaux pour construire le centre commercial Rive Gauche et de nombreux déplacements pour les maraîchers, ces derniers ont réinvesti la Place Verte depuis près d'un an.

Quel bilan dressent-ils de ce retour ? Leurs avis sont mitigés. Ils oscillent entre espoir et déception.

Valento tient un stand de boucherie-charcuterie : "On a eu du mal pendant presque quatre ans à cause du fait qu'on ait été déplacé sur la Place de la Digue pendant les travaux. Maintenant, ça reprend un peu mais le problème c'est le manque de maraîchers. Mais on a retrouvé une bonne partie de notre clientèle d'avant qui ne venait plus à la Digue vu la distance. On est content d'être là. On est revenu à notre ancienne place donc pour nous c'est tout ce qui compte."

Nadine, quant à elle, a perdu beaucoup de clients : "C'est dur. Les clients ne savent plus. Un jour, on est à gauche, un jour, on est à droite. Ça fait déjà trois ou quatre ans que nous changeons de place chaque fois. Maintenant, ça commence à revenir un petit peu. Mais bon, il y a beaucoup de maraîchers qui ne reviennent plus parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Par rapport à avant, c'est 60% de perdu, en maraîchers. Et en clientèle, nous avons perdu 40%. C'est énorme."

Les vendeurs sont unanimes : ils aimeraient que le marché s'agrandisse. Selon Valento, c'est au niveau de la Ville que ça coince : "On ne comprend pas toujours les décisions de la Ville. Il y a des maraîchers qui voudraient venir mais la Ville les sélectionne. On ne comprend pas bien sa façon de sélectionner. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils cuisent sur le marché alors qu'on organise des week-ends de foodtrucks. Donc, ils sont en totale contradiction. On ne comprend pas bien."

Si le marché a clairement perdu de sa vitalité, les commerçants n'abandonnent pas pour autant et espèrent un développement rapide.