Charleroi : le festival pluriculturel Bis-Arts revient dès ce lundi 22 octobre

La 21e édition de ce festival déjanté, organisé par le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, démarre ce lundi. Au programme : onze spectacles, très variés et originaux.

Pierre Bolle, le directeur du PBA, rappelle le principe : "Ce sont des spectacles insolites présentés aussi si possible dans des lieux insolites. C’est-à-dire dans des configurations théâtrales inhabituelles : on va aussi bien dans un hangar qu’à l’extérieur, dans un parcours urbain ou dans un parking. C’est pluridisciplinaire donc on trouve à la fois du théâtre, de la danse, des performances de cirque et de la musique. Et le plus souvent d’ailleurs, ces disciplines sont entremêlées les unes aux autres. Les spectacles viennent d’un peu partout. On essaie d’être très européen voire même international puisqu’on a déjà eu des spectacles des Etats-Unis et du Québec mais ici on tourne essentiellement autour de la France, de la Belgique avec une belle représentation et des Pays-Bas."

Le festival Bis-Arts, c'est jusqu'au 3 novembre. Toutes les infos sont sur le site web du Palais des Beaux-Arts de Charleroi.