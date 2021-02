Charleroi : le corbeau des idées noires brûlera ce mardi soir sans public et sur Télésambre

Comme nous le savons tous, la crise sanitaire due au coronavirus ne permet pas la tenue du carnaval de Charleroi en ce mardi gras. Aucun cortège, ni rassemblement, ni fête ne sont bien sûr autorisés.

Pourtant, cette année, plus que jamais, les idées noires des Carolos sont nombreuses et elles partiront quand même bien en fumée. Le Corbeau, qui symbolise ce nouveau folklore du carnaval de Charleroi porté par l’Eden, s’enflammera ce soir entouré de toutes les précautions sanitaires d’usage. C’est-à-dire sans public et à huis clos.

Quant à la population empêchée de venir assister à l’embrasement, elle pourra suivre l’événement sur Télésambre juste après le JT de 18h00 lors d’une émission spéciale.