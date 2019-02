Charleroi : le conseil communal sera dirigé ce lundi par un nouveau président

Il y aura conseil communal ce lundi soir à Charleroi. Et la séance sera dirigée par un nouveau président : Benjamin Debroux, écolo de 36 ans, remplacera en effet Stéphanie Laurent qui occupait cette fonction depuis décembre et qui a décidé de jeter l'éponge.



L’homme est un nouvel élu qui n'avait jamais siégé auparavant. C'est à lui que revient la mission de gérer la séance, de donner le temps de parole et de calmer les énervements. Mais, apparemment, le nouveau président semble être bien prêt pour l’exercice: "On ne va pas se lancer sans rien savoir et sans rien connaître. Il est important de prendre des contacts et de se préparer au mieux. Alors, la première chose que l’on m’a conseillée, c’est vraiment d’être en ordre le jour du conseil avec tous les documents pour que chacun puisse au sein du conseil communal avoir accès à l’avance, savoir de quoi on va parler, ne pas débarquer en inconnu avec des documents manquants sur lesquels on doit se prononcer. Donc ça c’est important, c’est que le conseil soit préparé, que tous les documents soient en ordre sur la plateforme, que chaque conseiller puisse se sentir écouté et de passer la parole et gérer l’assemblée pour que tout le monde se sente respecté, écouté et à l’aise. Ca va aller. On va apprendre. On va peut-être avoir des difficultés au départ mais Rome ne s’est pas fait un jour. Donc on va tirer les leçons de ce qui se passe, on va prendre le temps et on va faire ça avec beaucoup de recul."



Un optimisme et un réalisme aussi qui semble être tout à l’honneur de Benjamin Debroux qui présidera donc son premier conseil communal ce lundi soir à Charleroi.