Charleroi : le complexe du Marignan va renouer avec le théâtre et la comédie

Le cinéma Marignan, situé sur le boulevard Tirou, ville basse à Charleroi, est fermé depuis 2014 après avoir connu une courte époque consacrée au théâtre du Vaudeville qui avait dû quitter le passage de la Bourse en démolition.

Aujourd’hui, c’est la compagnie de théâtre amateur "Cabaret 2000", bien connue pour ses comédies présentées jusqu’ici à la Ruche Théâtre de Marcinelle, qui reprend l'établissement.

Selon Jacky Druaux, le président de la troupe, tout sera prêt pour septembre : "Nous sommes en train de mettre en place tout ce qu’il faut au niveau de la sécurité, de l’éclairage et du son pour que, à partir du mois de septembre, ce lieu puisse à nouveau revivre et permettre à de nombreux Carolos qui l’ont connue en tant que cinéma de connaître cette salle en tant que salle de spectacles, de concerts et tout ce qu’on veut. Notre répertoire chez Cabaret 2000 c’est de la comédie, la comédie moderne, du vaudeville, du boulevard. Et maintenant nous arrivons ici pour réinvestir ce lieu. Nous proposerons une saison de six spectacles et je peux déjà vous donner la première comédie qui sera Silence en Coulisse à partir du 14 septembre."

Et pour relancer le Marignan, l'équipe de Cabaret 2000 lance une campagne de financement participatif. Tous les Carolos sont invités à donner un petit quelque chose dans l’espoir de récolter 10.000 euros pour l'éclairage et le rafraîchissement de la salle.