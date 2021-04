Charleroi : le chèque sport de la Ville voit son avantage passer de 50 à 100 euros

Le montant du chèque sport carolo va être doublé. Il va passer de 50 à 100 euros. La décision a été validée ce lundi soir par le conseil communal. Ce chèque sport est réservé aux enfants de quatre à 18 ans ainsi qu’aux pensionnés. Le plafond salarial pour pouvoir en bénéficier est également revu à la hausse.



Karim Chaïbaï (PS), l’échevin des sports de Charleroi, précise : "Le but était de toucher les personnes qui ne rentraient pas dans les conditions mais qui avaient aussi des difficultés à boucler leur fin de mois. Je pense aux familles monoparentales, je pense aux petits indépendants et à toutes les personnes qui ont des petits revenus. Pour les parents, ce n’est pas évident quand il y a la rentrée scolaire, quand on sort de deux mois de vacances. Et je veux surtout qu’il y ait le moins de freins possibles pour la pratique du sport pour les jeunes et les moins jeunes. Malheureusement, il y a des priorités dans une vie et on peut comprendre aussi les parents qui donnent la priorité à la santé et à l’enseignement. Et puis après il y a le sport. Et mon but aujourd’hui est d’aider ces parents à ce qu’il n’y ait plus de frein. Aujourd’hui, je fais tout pour tendre vers la gratuité du sport à Charleroi. La preuve, ce sont les stages gratuits que l’on a instaurés : on a du karaté, du tennis, du judo. Le but était justement de faire découvrir, à des jeunes qui n’avaient pas les moyens, des disciplines qu’ils n’auraient pas pratiquées en temps normal. Parce que mon voisin a peut-être des qualités pour être champion en judo ou en tennis et il ne s’est jamais testé à ce sport. Donc, l’idée de faire des stages gratuits, c’était de pousser les jeunes à découvrir des nouvelles disciplines, qu’ils s’épanouissent et qu’ils prennent plaisir avant tout. Et si ça tombe, ils vont se découvrir une passion, une vocation."



Ce nouveau chèque sport est cumulable avec les aides des mutuelles. Il sera mis en service en août prochain pour le début des nouvelles saisons. Plus d’infos sur le site web de la ville de Charleroi.