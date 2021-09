Charleroi : le chantier du "Bus à haut niveau de service" est reporté d’un an

Le chantier du Bus à haut niveau de service (BHNS) ne commencera pas avant le printemps 2023, soit un report d’un an par rapport au planning initial. C’est ce qu’a annoncé par communiqué la Sofico (Société de Financement Complémentaire des infrastructures) en charge du projet.

La Sofico explique que l’année qui vient sera "mise à profit pour finaliser les études techniques, pour poursuivre les acquisitions des terrains nécessaires et réaliser les procédures de marché public. Par ailleurs, les études en lien avec les travaux d’égouttage nécessitent un délai supplémentaire, comme l’ont nécessité les modifications apportées au projet suite aux réunions menées avec les riverains fin 2019". La mise en service du BHNS est, par conséquent, attendue au plus tard fin 2026.

Par ailleurs, la procédure en lien avec l’enquête publique se poursuit : trois réunions de concertation sont organisées par des communes dans le courant de la semaine du 6 septembre. Précisons que plus de 3000 réclamations ont été introduites contre ce projet.

Pour rappel, ce BHNS vise à désengorger la N5 au sud de Charleroi et la N53 (avenue Paul Pastur et route de Bomerée) de la circulation automobile. Deux axes qui deviendraient des boulevards urbains plus modernes et conviviaux où la mobilité douce aurait aussi sa place. Cette ligne de bus de 10,5 km, qui s’ajouterait aux lignes TEC habituelles, vise à offrir aux usagers un confort et une fréquence supérieure (un bus toutes les 10 minutes). Le dossier complet peut être consulté sur le site www.bhnscharleroi.be.