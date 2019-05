Charleroi lance sa monnaie locale et citoyenne : le Carol’Or

Charleroi a désormais sa monnaie : le Carol’Or. Les premiers billets sont en circulation. Mais comment ça fonctionne ? Et pourquoi favoriser ce Carol’Or plutôt que les traditionnels Euros ? Explications.



Favoriser l’économie locale

5 coupures sont disponibles : 0.5, 1, 5, 13 et 25 Carol’Or (CR). « Pour s’en procurer, c’est simple, il suffit de se rendre dans les comptoirs de change », nous explique Nicolas Leroy, le coprésident de l’ASBL Carol’Or. « Pour l’instant, il y en a 4 : l’Eden, le Théâtre Royal de l’Ancre, Chez Lolotte et la pharmacie Lamblin. Il suffit d’y échanger les Euros contre la même somme en Carol’Or ».



Des Carol’Or à dépenser dans des commerces de Charleroi même et des communes aux alentours. Maxime tient le bar à soupe 'Chez Lolotte'. Il a choisi de rejoindre le réseau pour favoriser l’économie locale car l’objectif, c’est bien de valoriser les circuits courts. « Ce n’est pas de l’argent qu’on thésaurise sur un compte en banque comme des Euros traditionnels. Ces Carol’Or sont destinés à circuler. Ça permet donc de découvrir d’autres commerces de la région. En tant que partenaire, je pourrais utiliser les Carol’Or pour aller voir un spectacle, acheter mes légumes ou faire plaisir à des clients qui ont une entreprise dans le coin par exemple. »