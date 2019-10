Charleroi : la zone de propreté publique gérée par Tibi va être étendue

Depuis mars 2018, l'intercommunale Tibi s’est vue confier un grand nombre de missions de propreté publique dans l’intra ring, au coeur de Charleroi. L'opération semble rentable et porte ses fruits. A tel point que la Ville de Charleroi étendra progressivement la propreté publique aux autres anciennes communes et districts. Et cela aura un impact positif pour l’emploi.



Pour Mahmut Dogru, échevin carolo de la propreté (PS) : "Le meilleur déchet, c’est le déchet qui n’existe pas. Donc si on arrivait à avoir une ville où il n’y avait pas de dépôts clandestins et qu’on allait vers le zéro déchet, ce serait l’idéal. Mais bon, on va vers l’idéal. L’idéal est difficile à atteindre."



Plus de onze millions d'euros par an, c'est le prix de la facture. Le travail, qui est considérable, a provoqué le rapprochement entre l'intercommunale Tibi et la Ville. Dès janvier 2020, ce sont les cinq districts de Charleroi qui seront pris d'assaut par les hommes oranges de Tibi.



Philippe Teller, le directeur de Tibi, justifie cette extension des activités : "Si l’on ramène au citoyen à la semaine ce que coûte la propreté au niveau de la ville de Charleroi, et bien on parle d’un euro par citoyen par semaine. On pense que c’est un coût tout à fait raisonnable pour offrir un service de qualité en termes de propreté publique aux citoyens carolos."



Un chiffre qu'il n'est pas évident de diminuer. L'incivisme est un véritable fléau qui semble ne jamais s'estomper. Cela dit, la présence constante des hommes chargés de la propreté au centre-ville a conduit à un net regain de confiance de la part des habitants. Les corbeilles sont plus souvent vidées et les dépôts clandestins diminuent. Au total 161 nouveaux agents chargés de la propreté seront recrutés à partir de janvier 2020.