Charleroi : la ville lance le projet Proximity

On en parle moins depuis quelques mois en raison de la crise sanitaire, mais l'urgence climatique et la nécessité de voir émerger de nouveaux modes de vie et de consommation restent une priorité.

A Charleroi, il existe déjà de nombreuses initiatives, souvent locales ou à petite échelle pour offrir des alternatives plus écologiques. La ville voudrait aller plus loin en regroupant, en fédérant toutes les bonnes idées et projets.

C'est l'objectif de la campagne "Proximity" qui vient d'être lancée.

Accélérer la transition écologique en développant de véritables réseaux d'échanges entre citoyens, communes, commerces, associations et entreprises.

Quelques exemples concrets avec François-Olivier Devaux, c'est le coordinateur du réseau Transition en Belgique francophone.

"Les citoyens pour construire le monde de demain, ils ont besoin de l'imaginer donc c'est important de les accompagner dans ce travail sur l'imaginaire : à quoi pourrait ressembler leur rue ou leur quartier ? C'est de là que naissent les idées donc des projets très concrets : on peut imaginer des potagers collectifs ou encore des systèmes de prêt de matériel entre les voisins, ça se développe fortement. Ca peut être des lieux de rencontres intergénérationnel pour créer du lien. Ca peut être des espaces publics qui seraient créés par les citoyens pour mettre en valeur les artistes de la rue. Ca peut être des projets plus ambitieux comme le développement de supermarchés coopératifs ou de coopératives d'alimentation pour favoriser les circuits courts. Ou un dernier exemple dans la mobilité douce : le système de prêt de vélo entre voisins et qui fonctionnent vraiment bien."

L'appel à projet est donc lancé. Vous avez jusqu'au 15 septembre prochain pour rentrer votre dossier. Les meilleurs idées seront financées jusqu'à 10 000 euros pour les plus gros projets.

Toutes les infos sur le site: www.proximitybelgium.be