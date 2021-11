Charleroi : la verrière du passage de la Bourse sera-t-elle enfin rénovée ?

Cette galerie, classée au patrimoine, est l’un des endroits préférés des Carolos. Mais la verrière qui la surplombe a besoin d’être rénovée. Et la ville a lancé un marché public qui n’a pas du tout obtenu l’effet escompté.



Cela fait pourtant un petit temps que la ville souhaite cette rénovation. Des subsides de la Région wallonne sont sur la table : une enveloppe de plus de 800.000 euros. Mais, en attendant, la galerie subit les aléas de la météo.



Etienne Grandchamp connaît bien le passage de la Bourse. Ça fait 35 ans qu’il y a installé sa bouquinerie " Fafouille ". Pour lui, le bât blesse au niveau de la conception initiale : " Cette verrière souffre d’un petit pépin, d’un petit problème de conception : il y a un effet Venturi. L’effet Venturi, c’est l’effet que vous retrouvez dans les pistolets à peinture (ndlr : phénomène concernant la dynamique des fluides). Et cet effet fait que, en coupant court à toute explication technique, il peut y avoir dans le passage parfois quinze centimètres de neige ou parfois des grandes flaques d’eau qui correspondent aux précipitations que nous connaissons en Belgique."



Une rénovation sera donc plus que bienvenue.



C’est pourquoi la Ville de Charleroi va lancer, pour la deuxième fois, un marché public. Mais il n’est pas sûr que les candidats seront plus nombreux que lors du premier appel. Cette verrière étant exceptionnelle par sa taille et sa conception, on imagine aisément qu’il faut maîtriser un certain savoir-faire pour la rénover. Et les entreprises spécialisées dans ce domaine pointu ne se trouvent pas à chaque coin de rue.



Et c’est ce lundi 29 novembre, lors du conseil communal, que ce marché public sera lancé pour la deuxième fois.