Charleroi: la vente du complexe commercial Rive Gauche à l'Américain CBRE est confirmée

La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours et relayée sur notre site web. Elle est désormais confirmée: le groupe CBRE Global Investors a bouclé le rachat du centre commercial Rive Gauche à Charleroi au développeur Iret Development. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué mais De Tijd et L'Echo ont récemment évoqué un montant de 300 millions d'euros.

Ouvert il y a un an, Rive Gauche compte notamment quelque 90 magasins sur plus 44.000 mètres carrés et un hôtel quatre étoiles. La fréquentation du centre commercial est estimée à huit millions de visiteurs par an.