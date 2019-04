Charleroi : la société Charleroi Expo Congrès est mise en liquidation

C'est donc la fin de Charleroi Expo Congrès, qui gérait notamment le Salon des Arts Ménagers, le Salon des Loisirs et des Vacances ou encore le Salon de la Maison. Des évènements phares qui drainaient un monde de fou : des générations de carolos, petits et grands, ont sillonné encore et encore les grands halls d'expositions du Palais des Expos.

Poussée par la Ville, fin 2016, à quitter les lieux en raison des travaux de rénovation qui y sont prévus, la société avait, après beaucoup de recherches, décidé de déménager les principaux salons de l'année 2018 vers l'ancien site de Yusen Logistics à Courcelles. Des halls industriels désaffectés, et dans lesquels des travaux de ré-aménagements ont été effectués. C'était sans compter sur le fonctionnaire-délégué de la Région Wallonne, qui avait rejeté leur demande de permis unique. Un recours avait été introduit auprès du ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Carolo Di Antonio et, en attendant la décision, les travaux avaient continué, afin de pouvoir accueillir le Salon des Artistes. Patatras : la veille de l'évènement, alors que les artistes installaient déjà leurs oeuvres, des scellés avaient été apposés. Par le fonctionnaire-délégué, et par un juge d'instruction, aux motifs d'infractions urbanistiques et infractions environnementales. Le coup de grâce, même si une solution provisoire avait pû être trouvée pour le Salon des Arts Ménagers 2019 : exceptionnellement, le palais des expos, pourtant en travaux, avait ouvert deux halls ( qu'il avait fallu ré-équiper en vitesse, puisqu'il n'y avait plus ni eau ni électricité ni chauffage). Le succès, le dernier donc, avait été au rendez-vous, avec 150.000 visiteurs !

Mais aujourd'hui, la situation financière devient invivable, il fallait trancher, explique Patrick Vilain, l'administrateur-délégué de Charleroi Expo Congrès. "Sur proposition du fonctionnaire-délégué, nous avons retiré notre recours auprès du ministre, et introduit une nouvelle demande de permis. Il nous avait promis une réponse pour la mi-janvier, nous n'avons rien vu venir. Or, notre bail de location du bâtiment se terminait le 31 mars. Sans assurance pour la suite, il était impossible de louer les lieux une nouvelle année. Je vous rappelle que, même sous scellés, nous payons la location du site depuis 1 an !". Jean-Claude Van Cauwenberghe, le président du conseil d'administration deCharleroi Expo Congrès, surrenchérit : " comment voulez-vous que nous nous en sortions, alors que, à part le salon des Arts Ménagers, nous n'avons eu aucune activité commerciale depuis 1 an ? Nous devons payer le salaire de 10 employés, ça devenait impossible !". Pourtant, les différents litiges qui opposaient la société à la Ville de Charleroi avaient finalement été tous réglés, à l'amiable. Une somme d'un peu moins de 6 millions d'euros de compensation lui avait été versée. " Oui, mais versée en plusieurs tranches, la dernière tout récemment. Et cela a servi à payer les dettes que nous avions commencer à accumuler partout, faute de trésorerie suffisante". Aujourd'hui, la société préfère prendre les devants et annoncer sa mise en liquidation volontaire plutôt que d'arriver à la faillite. Jean-Claude Van Cauwenberghe. " Nous voulons faire les choses proprement, par respect pour le personnel. Nous voulons qu'ils reçoivent leurs indemnités de licenciement, par respect pour les longues années de collaboration que nous avons avec eux. Il nous reste 1, 3 million d'euros, il servira à cela. Si on continuait l'expérience, un peu à l'aveuglette, ça pourrait hypothéquer ce dédommagement, et ça, nous ne le voulons pas. " Le président dira toute son amertume face au tout dernier coup de théâtre, tombé au moment même de l'annonce de cette mise en liquidation : le fonctionnaire-délégué, Raphaël Stokis, a annoncé qu'il octroyait un nouveau permis pour le hall de Courcelles ! " Il a multiplié les embûches, les embarras, et aujourd'hui il délivre ce permis ? Personne n'est dupe : c'est par peur d'avoir sa responsabilité morale engagée qu'il a dû se hâter dans les dernières minutes, mais malheureusement, c'est trop tard". Le conseil d'administration va désormais constater l'impossibilité de poursuivre ses activités. La clôture finale des activités devrait se faire dans les 2 ou 3 mois.