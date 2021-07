Charleroi : la rénovation des places publiques a commencé en consultant les citoyens concernés

Le chantier qui a débuté, il y a quelques mois, sur la place Mattéoti de Jumet est le premier d’un vaste plan de rénovation mené par la Ville de Charleroi. Cette dernière a, en effet, décidé de consacrer plus de 30 millions d’euros, pendant cette législature, pour redonner vie à une bonne quinzaine de places de la ville. Et il était temps car la place Mattéoti, par exemple, était criblée de trous et n’avait plus été aménagée depuis une quarantaine d’années.



Sur le pas de sa porte, sur la place, Jean observe les ouvriers. Il attendait ces travaux depuis des années et, pour lui, il était plus que temps. Il espère aussi que ce mieux fera un peu grimper la valeur de sa maison.



Le chantier est d’envergure : il va durer de longs mois mais il était temps que cette place comme les autres retrouve sa fonction sociale. Paul Magnette (PS), bourgmestre de Charleroi, tient beaucoup à cette rénovation urbaine : " C’est un lieu où les citoyens se rencontrent, où l’on tient les marchés. C’est souvent le parvis d’une école, d’une église. Ce sont vraiment des lieux de vie. Il faut les reconstruire. C’est récréer des jeux, recréer un espace où l’on peut se poser un instant et recréer vraiment des lieux de convivialité au cœur de la ville. On essaie que les citoyens puissent être impliqués dans la conception de ces places parce que, nous, décideurs politiques, on a bien l’idée de ce qu’on peut y mettre mais c’est beaucoup plus intéressant si ça a été pensé avec les citoyens qui peuvent nous dire ce dont ils ont envie dans leur quartier. Ils s’impliquent. Et on va multiplier ces expériences."



Sur la place Mattéoti, il y aura, par exemple, aussi un verger. Quant au prochain chantier prévu dans le cadre de ce " Plan Places ", qui vise la rénovation de 17 places publiques, c’est celui de la place Buisset à la ville basse de Charleroi. Mais la Ville de Charleroi travaille aussi actuellement à l’aménagement de la Place Basile Parent à Couillet. Et, comme le dit Paul Magnette, elle souhaite solliciter l’avis des couilletois. Vous pouvez donc répondre à un questionnaire disponible sur le site web de la Ville de Charleroi. Les maquettes du projet et des formulaires papier sont disponibles au Centre culturel de Couillet.