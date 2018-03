Charleroi: la Maison pour Associations va laisser la place à une autre structure

La MPA, la Maison pour Associations de Charleroi, va disparaitre. Elle sera remplacée d'ici la fin de l'année par une nouvelle asbl nommée "Charleroi Participation". Et cela provoque des réactions d'inquiétude.

Car la MPA, cet endroit où toutes les associations carolos peuvent venir chercher du soutien, des conseils et des espaces de travail, s’est toujours montrée efficace et est très populaire dans le milieu associatif.

Pour Xavier Desgain, conseiller communal Ecolo dans l'opposition, "En football, quand on a une équipe qui gagne, on la garde. Moi je voudrais bien qu’on fasse la même chose à la ville de Charleroi. La MPA c’est une équipe qui fait du bon travail. Donc, nous on préférerait qu’on la conserve comme elle est pour le moment, quitte à améliorer son fonctionnement sur certains aspects particuliers. Et puis qu’on se donne des moyens complémentaires pour alors soutenir tout ce qui est volet participation des citoyens, les conseils de districts, les participations dans les quartiers. Ca demande aussi des moyens."

L'échevin Serge Beghin (PS) répond que cette refonte doit être vue comme une avancée positive et que le service cohésion sociale de la ville y sera intégré : "On va mettre des moyens et des énergies beaucoup plus élevés pour pouvoir répondre à toute cette mise en place des conseils de participation, des initiatives citoyennes mais également répondre à toutes les asbl et les associations de fait, qu’elles soient plus grandes ou plus petites, mais surtout répondre à leurs attentes. Il faut savoir que dans ce cadre, lors de cette fusion, il n’y aura aucun licenciement puisque le personnel en général sera pratiquement entièrement repris pour assurer justement le service aux initiatives citoyennes."

La nouvelle asbl devrait rester dans les locaux de l’actuelle MPA, route de Mons, à Marchienne-au-Pont.