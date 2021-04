Charleroi : la Flèche wallonne s'élancera du Dôme, sans public, ce 21 avril

Flèche Wallonne 2021 : Le parcours du mercredi 21 avril 2021 - Flèche Wallonne 2021 - 05/02/2021 Le parcours de la Flèche wallonne a été dévoilé ce vendredi. Il y a peu de changement à signaler pour l'épreuve qui verra de nouveau le peloton gravir trois fois le Mur de Huy le mercredi 21 avril. La course partira de Charleroi et fera 192 kilomètres, pour un total de 12 côtes répertoriées. Au départ de Charleroi, le début de course risque d'être nerveux vers Fosses-la-Ville sur les 32 premiers kilomètres. Yvoir proposera ensuite la première côte de la journée avant un retour sur les routes andennaises et le début des onze autres difficultés sur les 110 km restants. La première ascension du Mur de Huy aura lieu après 128 km de course. Il restera alors deux boucles identiques de 30 kilomètres avec à chaque fois la Côte d'Ereffe, la Côte du chemin des Guesses et le Mur de Huy, a détaillé Jean-Michel Monin, le responsable sportif. Les dix-neuf équipes du WorldTour seront au départ, dont Deceuninck-Quick Step et Lotto Soudal, avec deux équipes Pro Team, Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic. Quatre invitations ont été délivrées à Bingoal Wallonie-Bruxelles, Sportvlaanderen Baloise, Delko et Gazprom Rusvelo.