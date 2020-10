Charleroi : la distribution de masques gratuits par la Ville n’est pas un succès

La Ville de Charleroi avait commandé plus de 400.0000 masques pour les distribuer gratuitement aux citoyens. Mais voilà : l’initiative n’a pas eu le succès espéré et plus de la moitié de ces masques n’a jamais été réclamée.



En fait, ce sont six Carolos sur dix qui n’ont jamais été chercher ces masques pourtant distribués gratuitement, en plusieurs phases, entre juin et septembre.



Alors, bien sûr, la commande est arrivée en retard et cela n’a sans doute pas aidé. Mais la Ville a pourtant multiplié les distributions à la population dans différents points de retrait avec l’aide de bénévoles.



En coulisse l’opposition, du MR et du PTB, pointe un manque de communication. Pour elle, de nombreux citoyens n’auraient pas eu connaissance de cette opération.



En attendant, la Ville a déboursé un million d’euros mais ce n’est pas perdu : plusieurs milliers de masques non réclamés ont été distribués dans l’enseignement secondaire et au personnel communal. Et, surtout, la Ville ne sera désormais plus dépendante d’un fournisseur qui tarderait à livrer la commande. Elle a pu constituer un stock stratégique de plus de 200.000 masques qui pourront directement être donnés à la population si l’urgence sanitaire le nécessitait.