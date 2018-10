Charleroi: la compagnie TUI fly a transporté six millions de passagers en dix ans

La compagnie aérienne TUI Fly fête ses dix années de présence à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi (BSCA). Durant cette période, la compagnie qui opérait jadis sous le nom de Jetairfly, a transporté six millions de passagers, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Au début de sa présence à Charleroi, la compagnie avait déployé un appareil sur le tarmac de l'aéroport. Dix ans plus tard, quatre avions opèrent au départ de l'aéroport du Pays noir.

"Le succès n'est plus à démontrer puisque six millions de passagers TUI ont décollé ou atterri à Charleroi en dix ans. Ce nombre de passagers n'a cessé d'augmenter et TUI fly a encore élargi de 10% ses capacités en 2018 par rapport à 2017. Depuis 2008, le dynamisme et les ambitions de l'aéroport ont permis à TUI de développer tant ses activités de compagnie aérienne que de tour-opérateur, faisant ainsi de Bruxelles-Charleroi la première base régionale de ses opérations belges. Pendant la saison d'hiver 2018-2019, quatre avions seront d'ailleurs basés à l'aéroport carolorégien et relieront 24 destinations", commente TUI Fly.

L'installation de TUI à Charleroi avait permis, à l'époque, la création de 45 nouveaux emplois. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 collaborateurs qui travaillent à Brussels South Charleroi Airport.