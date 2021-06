Charleroi : la Brocante des Quais aura bel et bien lieu ce weekend des 19 et 20 juin

La décision, prise par la Ville de Charleroi, de permettre la tenue de la Brocante des Quais réjouit les brocanteurs qui vont pouvoir écouler le stock accumulé pendant la pandémie.



Mais, bien entendu, cette édition 2021 ne signifiera pas pour autant un retour à la normale de la brocante sous sa forme traditionnelle. Elle se déclinera en effet en cinq thèmes et chaque thèmes aura un emplacement différent. Des zones qui seront mises en place, avant tout, pour limiter l'accès et garder un contrôle sur la foule des chineurs. Les quais Rimbaud et Verlaine accueilleront les thématiques "Brocante", "Collection" et "Vide-grenier" ; la Place Buisset sera dédiée au "marché du disque" et la Placerelle se transformera en vide-dressing. Chaque zone accueillera un nombre limité de visiteurs.



Parmi les autres adaptations prévues pour cette édition 2021, on notera l’absence des foodtrucks. Question de permettre aux chineurs de garder leur masque en permanence. Seule alternative: s'asseoir à une table proposée par les cafés ou restaurants proches de la brocante en respectant la distanciation sociale. Car, bien entendu, les règles sanitaires habituelles resteront en vigueur : distanciation, désinfection des mains et sens de circulation obligatoire.



La brocante des quais aura donc lieu le weekend prochain avec un accès prévu de midi à 23h00 le samedi 19 juin et de 07h00 à 17h00 le lendemain.