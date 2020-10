Charleroi : la 24e édition du Noël des Mômes est annulée

Les dernières mesures sanitaires mises en place par le Comité de concertation, le vendredi 16 octobre, et celles qui dépendent de l’autorité communale, décidées le lundi 19 octobre, ont pour conséquence l’annulation de la 24e édition du Noël des Mômes qui devait avoir lieu le samedi 19 décembre.

Dans un communiqué publié par la Ville de Charleroi, l’échevin de la Jeunesse, Karim Chaïbaï (PS), regrette cette annulation forcée : "Je sais à quel point le Noël des Mômes est un moment chaleureux pour les enfants et les jeunes Carolos. Cette période est difficile pour tout le monde mais j’ai une pensée particulière pour les jeunes défavorisés pour qui le Noël des mômes était une occasion unique de se divertir gratuitement durant les fêtes de fin d’année. Nous allons multiplier les efforts pour que 2021 puisse permettre à toutes et tous de bénéficier d’activités et d’événements tels que celui-ci."

Chaque année, depuis plus de 20 ans, le samedi qui précède les vacances d’hiver, un bus anglais sillonne le centre-ville de Charleroi. Il emmène ainsi les jeunes pour un parcours qui, de 11 à 17 heures, leur permet de découvrir des musées, des associations, des bibliothèques, des films au cinéma, etc. Toute une série d’activités ludiques, didactiques et pédagogiques ainsi organisées pour leur plus grand plaisir. Des animations qui devaient malheureusement être difficiles à mettre sur pied en cette fin d’année 2020 désormais déjà marquée par la recrudescence de la propagation du coronavirus covid-19.