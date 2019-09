Charleroi : l'université ouvre ses portes aux enfants

Ils n’ont qu’une dizaine d’années mais pensent déjà à leur futur métier. Des centaines d’enfants se sont rassemblés à l’université des enfants de Charleroi. L’objectif : prouver qu’ils peuvent faire des études supérieures dans leur ville. Une manière d’augmenter le taux de diplômés et d’éviter la fuite des cerveaux vers d’autres campus.

Apprendre de manière ludique

Comprendre le fonctionnement d’un drone ou d’une découpeuse laser. Ce sont quelques-uns des ateliers proposés. Les touts petits regardent attentivement, testent et posent des questions. Avec l’accoutrement adapté. "J’ai une toque sur la tête", nous explique Lilou, 9 ans. Avec Arthur et Anissa, ils se familiarisent avec le monde des études supérieures. "Pour étudier plus tard. J’aimerais faire médecin", nous glisse Lilou. Pour Arthur et Anissa, ce sera les sciences ou professeur. Les parents aussi saluent l’initiative : "c’est une manière de faire connaissance avec un monde qu’elle ne connaît pas. Elle en a entendu parler mais ne sait pas de quoi il s’agit réellement. Ça lui apporte une ouverture sur le monde."

Combler une lacune

L’objectif est bien de convaincre ces jeunes enfants qu’ils peuvent rester à Charleroi pour étudier. Dominique Cabillaud, administrateur délégué de l’université ouverte de la Fédération Wallonie Bruxelles : "C’est important pour eux et pour la région car le taux de diplômés dans une région est capital et Charleroi connaît en déficit en la matière donc l’offre de formations supérieures de proximité est vraiment déterminante. L’université ouverte doit lever les obstacles pour développer ces formations. Avec l’ULB et l’UMons, nous avons donc développé cette université pour les enfants qui connaît déjà un franc succès."



Des ateliers pour les enfants seront proposés tous les mercredis après-midi à Charleroi. Rappelons qu’une cité des métiers doit bientôt voir le jour pour développer l’offre de formations.