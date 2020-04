Charleroi : l’intercommunale Tibi contre une réouverture des recyparcs avant le 19 avril

Le Conseil d’administration de Tibi s’est réuni ce jeudi 2 avril 2020 en fin d’après-midi par vidéoconférence afin de traiter en urgence la demande d’avis formulée par le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), à propos d’une proposition de réouverture partielle et progressive des recyparcs à partir du 6 avril 2020, pour autant que toutes les conditions d’organisation et de sécurité soient remplies.



Après délibération, le Conseil d’administration s’est prononcé, à l’unanimité de tous les membres présents, contre une réouverture, même partielle et progressive, des recyparcs de la zone Tibi durant la période de confinement actuelle prévue jusqu’au 19 avril 2020.



Le Conseil d’administration de Tibi a pris cette décision compte tenu de la nécessité de maintenir plus que jamais l’effort commun durant la période actuelle de confinement, alors même que le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint. Il est important de continuer à limiter les déplacements non essentiels, même si c’est difficile pour tout un chacun.



Par ailleurs, la sécurité du personnel est essentielle pour Tibi. La décision vise également à ne pas exposer son personnel à des risques évitables dès lors qu’il y a possibilité de conserver temporairement chez soi, sans risque sanitaire, des déchets tels qu’encombrants, inertes, déchets verts, qui pourront être amenés aux recyparcs ultérieurement.



Le Conseil d’administration de Tibi s’est par ailleurs montré favorable à épauler d’ici-là, le cas échéant, en fonction des moyens techniques et humains disponibles au sein de l’intercommunale, les services communaux en charge de l’enlèvement des dépôts clandestins. Il s’est aussi engagé à réévaluer la situation d’ici-là en vue d’une réouverture éventuelle des recyparcs au plus tôt le 21 avril si les décisions du conseil national de sécurité et les mesures d’allègement en matière de confinement le permettent. Priorité serait alors donnée aux déchets verts. La liste des autres déchets acceptés s’étendrait ensuite progressivement en fonction de la levée des mesures de confinement décidées par le conseil national de sécurité.