Charleroi : l'intercommunale IGRETEC résolument tournée vers la transition énergétique

A Charleroi, l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et économiques, l’IGRETEC, a présenté son bilan d’activités pour 2018. L’intercommunale est, avec ses bureaux d’études, active dans l’épuration des eaux, la conception de bâtiments à basse consommation d’énergie et l’élaboration de bâtiments publics comme des crèches, des écoles ou des maisons de retraite. Elle intervient par exemple dans le traitement des eaux usées pour lequel 338 millions d’euros ont été investis en vingt ans. Elle s’intéresse également à la création d’énergie renouvelable en participant à des projets éoliens ou encore de bio méthanisation.



L’an dernier son intervention a permis par exemple une économie d’un demi-million d’euros avec l’énergie comme cheval de bataille. Une attitude que confirme Renaud Moens, le directeur général : "Ce sera vraiment le fil rouge de l’action de notre intercommunale dans les prochaines années. Nous voulons être le partenaire de nos associés pour le développement durable et pour la transition énergétique. Nous avons, par exemple, une enveloppe de 75 millions qui est mise à la disposition de nos associés publics pour leur permettre de faire des investissements en matière d’économie d’énergie dans leurs bâtiments publics. Investissements dans le renouvelable via notre partenaire, l’IPSH, investissement dans l’éolien par exemple, dans la bio méthanisation ou encore, plus récemment, dans le CNG."



Et en 2018, l’IGRETEC a terminé un gros chantier : celui de l’Ecopôle à Farciennes. L’ancienne friche industrielle de 150 hectares a été assainie pour accueillir de nouvelles entreprises à cheval sur les communes de Farciennes, Sambreville et Aiseau-Presles. L’IGRETEC espère y voir s’installer des entreprises créatrices de plus de 3.200 emplois. Mais pourquoi Ecopôle ? Tout simplement parce que les sociétés qui s’y installeront devront respecter une charte en matière de développement durable et d’autonomie énergétique.