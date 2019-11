Charleroi : l'habitat solidaire, ça marche!

C'est un projet unique à Charleroi. Depuis plusieurs mois, une trentaine de personnes ont décidé de se lancer dans une expérience d'habitat solidaire. Un projet encadré par le CPAS de Charleroi et installé dans l'ancienne maison communale annexe de Couillet. Les treize logements offrent de deux à quatre chambres, sans compter quelques pièces communes. Les locataires ont de 2 à 64 ans, ils viennent de différents horizons et ont tous choisi de tenter l'expérience de cet habitat solidaire qui, après 6 mois de cohabitation, donne déjà des résultats. comme. "Ca se passe super bien ! On partage des activités et il y a cette entraide qui fait du bien", nous explique Candide Ruvakubusa qui a emménagé avec son mari il y a 6 mois. "Si vous avez un coup de mou, on peut toujours frapper à une porte. C'est déjà une grande famille", dit-elle.

Jeunes ou moins jeunes, ils viennent de tous les horizons. Chacun apporte ce qu'il a et partage. "Ca, c'était vraiment notre job," explique Christophe Carlier du CPAS de Charleroi qui accompagne cette dynamique collective depuis le début du projet. "Organiser des activités collectives pour construire un esprit de groupe et parvenir à développer des liens entre les habitants. Ce n'est pas évident, les gens le savent, mais on avance petit à petit", conclut-il.

Jérémy Noyon a, lui, emménagé avec ses 2 filles en avril dernier. Un choix réfléchi que, jusqu'à présent, il ne regrette pas: "On a déjà pu créer des amitiés et des liens très forts avec certaines personnes. C'est avant tout pour cela que je suis là. C'est ce qui m'a plu tout de suite ici: que l'opinion de chacun puisse être prise en compte dans les décisions communes qui sont prises." L'enjeu à présent est que cette expérience se poursuive positivement et puisse inspirer d'autres projets d'habitat solidaire.