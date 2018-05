Charleroi: l'exercice d'intrusion violente à l'Athénée Vauban s'est bien déroulé

Gros déploiement policier ce mercredi aux alentours du palais de justice de Charleroi. Un déploiement dans le cadre d’une simulation d’attaque de l’Athénée Vauban. L’objectif était, notamment, de tester et d’améliorer les procédures internes en cas d’intrusion malveillante dans une école.

La Ville de Charleroi, la Zone de Police locale, la Zone de secours Hainaut Est, le Centre Régional d’Aide Médicale Urgente (CRAMU) de Charleroi, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Athénée Royal Vauban ont collaboré ensemble pour que cette opération se déroule au mieux.

La tenue de cet exercice s’est inscrite dans le prolongement de l’obligation légale d’opérer des exercices d’urgence une fois par an et la volonté de la zone de police locale de se préparer à ce type de phénomène. Volonté partagée par l’ensemble des intervenants dont la Fédération Wallonie-Bruxelles, désireuse elle aussi, de tester ses procédures internes en cas d'intrusion malveillante dans une de ses écoles.

Les riverains et les parents d’élèves avaient été préalablement informés de cet exercice de grande ampleur afin d’éviter toute réaction de panique. Des bruits de pétards, de sirènes de véhicules et d’alerte de l’école ont effectivement été entendus par les personnes se trouvant dans l’environnement immédiat de l’école. Cela n'a toutefois pas empêché quelques touristes néerlandais d'être un peu effrayés mais très vite rassurés.

Compte tenu de tout cela, l'exercice s'est déroulé de manière correcte. La simulation a finalement concerné près de 300 personnes et représentait une attaque à la mitraillette par deux assaillants aux environs de 14h00. Vers 16h00, la situation était sous contrôle avec un bilan fictif lourd : dix morts et 20 blessés graves accueillis dans un poste médical avancé installé dans le parc Astrid tout proche. Les agresseurs ont également fini par être neutralisés et tués par les forces de l'ordre.

Il va maintenant être important, pour chaque personne participante, de donner ses impressions afin de relever d'éventuels problèmes qu'il faudrait éviter en cas de réelle attaque.