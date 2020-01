Charleroi : l'espace A6K – E6K a été inauguré

Si vous prenez le train à Charleroi Sud, vous l’aurez sans doute remarqué : l’ancien tri postal, juste à côté de la gare, a fait peau neuve. Un espace destiné à accélérer la croissance et l’emploi à Charleroi y a vu le jour. Son nom : A6K-E6K. Les locaux ont été inaugurés hier soir. Mais qu’est-ce qu’on y fait ? Explications.

Un atelier d’un côté, une école de l’autre

Il y a en fait deux espaces dans ces locaux. Le premier, A6K (pour Atelier 6000) regroupe plusieurs sociétés dont Alstom et Thales par exemple. Ces entreprises mettent en commun leurs savoirs pour réfléchir à ce qui fera l’industrie de demain, dans des domaines comme l’énergie et la communication. Le 2e espace, E6K (Ecole 6000) est consacré à la formation aux métiers du digital. On peut y apprendre à concevoir des sites web, des applications pour smartphones ou encore des animations 3D par exemple. Louis, 20 ans, y a commencé un cursus de 7 mois en développeur web : "je n’ai pas terminé mes études secondaires mais j’ai accumulé pas mal de compétences en informatique en tant qu’autodidacte. En septembre, j’ai été accepté pour cette formation et je suis très motivé. On a pas mal de belles promesses d’avenir parce que c’est un métier qui est en pénurie".

Une première en Belgique

C’est la 1re cohabitation du genre en Belgique. Le but, à terme, c’est que les personnes formées au sein d’E6K viennent soutenir les équipes d’A6K. "La Wallonie connaît un déficit de talent numérique", précise Abd-Samad Habbachi, le directeur d’A6K – E6K. "300 étudiants devraient sortir de ces formations chaque année et ils pourront être intégrés à l’Atelier pour renforcer les équipes d’innovation".



A ce stade, 2000 mètres carrés ont été aménagés. L’ambition, c’est d’atteindre les 5000 mètres carrés d’ici la fin de l’année.