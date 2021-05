Charleroi : l'entreprise de construction Vandezande va disparaître

Le tribunal du travail vient de prononcer la dissolution judiciaire de la société bien connue dans la région. Deux liquidateurs ont été désignés et rencontreront, dès ce jeudi, le personnel, la direction et les syndicats. Des syndicats qui souhaitaient plutôt que la faillite soit prononcée afin de permettre de libérer directement les travailleurs de leur contrat.



Vandezande, en grande difficulté depuis quelques années, n’a donc pas résisté à la crise sanitaire. L’entreprise n’employait plus qu’une petite vingtaine de personnes.