Charleroi : l'édition 2020 du festival Eté Divert' est annulée

La sixième édition du festival Eté Divert', qui devait se tenir du 24 juillet au 23 août 2020 en divers lieux culturels de Charleroi, est annulée. La manifestation pluridisciplinaire permet au public de bénéficier d’une offre culturelle et de divertissement durant l’été, à une époque où les salles de spectacles sont désertées pour d’autres cieux. Ce principe a fait la force de ce festival qui, depuis des années, draine un nombre de plus en plus important de spectateurs.



La décision d’annuler a bien sûr été prise par les organisateurs (Divertiscènes) suite à la crise sanitaire du Covid-19 pour veiller à la santé des artistes, des membres du festival, des partenaires et du public.



Normalement prévu à la Ruche Théâtre, au théâtre Marignan et au Poche théâtre, le festival devrait à nouveau avoir lieu en 2021 et les organisateurs espèrent, à cette occasion, retrouver le public en bonne santé.