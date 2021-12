Charleroi : l’échevine du bien-être animal rappelle que les feux d’artifice sont interdits

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’échevine carolo du bien-être animal, Alicia Monard (PS), tient à rappeler l’impact négatif des feux d’artifice. Ces derniers représentent des risques à la fois pour la sécurité publique, la santé, l’environnement mais également le bien-être des animaux.



Le règlement général de police de la Ville de Charleroi interdit d’ailleurs les feux d’artifice, sauf sur autorisation accordée par le bourgmestre. Une permission délivrée uniquement pour des espaces et des périodes délimités.



Alicia Monard insiste dès lors : "Pour que la fête ne tourne pas au drame à cause des feux d’artifice, comme ce fut le cas à différents endroits du pays, où des animaux se sont perdus, blessés ou ont été retrouvés morts, je tenais à lancer un appel aux Carolos afin de leur demander de penser aux bien-être des animaux et de ne pas utiliser de pétards ou feux d’artifice lors des fêtes de fin d’année." Pour elle, si les animaux domestiques sont perturbés, la faune sauvage, dont un grand nombre d’oiseaux, souffre également des feux d’artifice.



Et si vous ne pouvez pas éviter à vos animaux les nuisances de la pyrotechnie, quelques conseils préventifs peuvent vous (et les) aider :

- Garder les animaux de compagnie à l’intérieur et fermer tentures et volets

- Laisser la lumière, la radio ou la télévision allumées afin que le bruit et les éclairs soient un peu atténués

- Garder chevaux, ânes, poneys ou bovins dans l’étable

- Veiller à ce que votre animal soit pucé et enregistré, et qu’il porte un collier nominatif. Il sera ainsi aisé de le retrouver s’il devait prendre la fuite

- Eventuellement habituer graduellement votre animal à l’aide de CD comportant des sons pyrotechniques disponibles à la vente ou de tels enregistrements téléchargeables sur internet.