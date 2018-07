Charleroi : l'asbl Altéo cherche des volontaires

L'asbl Altéo propose des activités pour les personnes handicapées, telles que des excursions, des activités sportives et autres loisirs créatifs. Elle s'occupe également d'interpeller les pouvoirs publics sur la thématique du handicap.

1200 personnes bénéficient du service. Une forte demande donc, mais pas suffisamment d'offres. C'est pourquoi, l'antenne régionale du Hainaut recherche activement des volontaires pour son service transport et mobilité, et plus particulièrement pour accompagner les personnes à des consultations médicales.

Concrètement, "un accompagnement, c'est aller chercher la personne à son domicile, l'accompagner jusqu'à l'hôpital et la ramener chez elle. Ça peut aussi être l'aider à faire une course ou une démarche administrative. C'est le même principe : aller chercher la personne chez elle, l'accompagner et la ramener" explique Nancy De Fauw, coordinatrice régionale de l'asbl Altéo.

L'asbl recherche également des volontaires pour la permanence téléphonique. "Là, il s'agit de répondre à des demandes de transport et d'aide à domicile. Le bénévole au téléphone reçoit la demande, la décortique, essaie de trouver quelqu'un qui est disponible sur le terrain et confirme à la personne qu'on viendra bien la chercher."

Conditions? Être disponible au moins une journée par semaine, posséder une voiture, avoir la fibre sociale et l'envie de s'engager dans une association qui défend et soutient des projets pour les personnes malades ou handicapées.

Il suffit de prendre contact par téléphone, au 071.548.431, ou via le site internet de l'association.