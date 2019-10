Charleroi : l'analyse du dossier Taquin/Massin reportée pour un lien de parenté avec une magistrate

Le tribunal correctionnel de Charleroi a reporté sine die le dossier opposant Caroline Taquin, bourgmestre de la commune de Courcelles (MR), au député provincial Eric Massin (PS). Le second avait proféré des insultes à l'encontre de la première en mai 2018. Le tribunal, tel que composé, s'est déclaré incompétent pour juger le dossier.



En 2018, Eric Massin avait dérapé à la tribune du 1er mai du Parti Socialiste en tenant des propos insultants à l'égard de la bourgmestre MR de Courcelles. Ses dires avaient provoqué une vague d'indignation, ce qui l'avait poussé à démissionner de son poste de président de la fédération socialiste de Charleroi.



Le parquet de Charleroi avait décidé de classer sans suite la plainte déposée au pénal par Caroline Taquin. Et Eric Massin avait reçu une admonestation. Insatisfaite de cette décision, la bourgmestre courcelloise avait décidé de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel de Charleroi. L'audience avait d'abord été fixée au 30 avril avant d'être remise à ce 8 octobre.



Mais le tribunal s'est rendu compte, ce mardi, que des liens familiaux existaient entre Eric Massin et une magistrate de l'arrondissement du Hainaut. Le juge Etienne Davio s'est dès lors déclaré incompétent pour juger ce dossier et a reporté sine die la cause. Pour rappel, le report sine die signifie qu'aucune date n'a encore été fixée pour une prochaine analyse du dossier.