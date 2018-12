Charleroi: jusqu'à 5 ans avec sursis partiel pour un trafic d'armes

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, ce lundi, les membres d'une association qui avait fait pénétrer illégalement en Belgique près de 400 armes. Les peines sont comprises entre deux et cinq ans de prison, avec sursis partiel. La plupart des armes, revendues, sont toujours dans la nature.

En 2015, Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, avait dénoncé aux autorités belges l'achat, par un particulier, de 81 armes en Allemagne. L'enquête avait principalement ciblé Pierre Sos, un quadragénaire qui n'en était pas à son premier achat du genre: il avait importé illégalement des armes en provenance d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Amateur d'armes, Pierre Sos fréquentait un stand de tir de Maubeuge, en France, et il avait, dans un premier temps, commandé une arme en toute légalité, en utilisant le document fourni par la Région wallonne.

Cet achat avait pu se dérouler sans encombre et, en quinze mois, en se basant sur ce document qu'il avait trafiqué, il avait importé 384 armes. Leurs numéros étaient limés, et elles étaient alors revendues. Elles n'ont pas été tracées et circulent toujours actuellement, avait souligné le parquet.

Pour mener à bien ce trafic, M. Sos s'était associé avec un voisin, Anthony Charloteaux, et son beau-fils, Christophe W., qui l'avaient aidé à les écouler. D'autres prévenus avaient pris part à ce trafic à des degrés divers.

Dans le jugement rendu ce lundi, le tribunal a considéré qu'on se trouvait en présence d'une association de malfaiteurs avec pour meneur Pierre Sos, qui a "fédéré son entourage familial et amical". Le jugement relève aussi l'usage potentiel de ces armes, qui ont pu tomber aux mains de criminels et de terroristes. Quatre d'entre elles ont d'ailleurs été retrouvées dans des dossiers de terrorisme djihadiste et de traite des êtres humains.

Pierre Sos a été condamné à cinq ans de prison, avec sursis pour ce qui dépasse la première année et à une confiscation de 30.000 euros. Anthony Charloteaux écope de cinq ans avec sursis pour ce qui dépasse la détention préventive et d'une confiscation de 25.000 euros. Deux peines de trois ans avec sursis, une peine de deux ans, une peine de travail ainsi qu'un acquittement ont aussi été prononcés.