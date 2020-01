Charleroi: Jean-Yves Wargnies ex-membre de la Star-academy belge décède des suites d'une agression par arme à feu

Le tireur présumé a expliqué au parquet avoir eu un coup de sang et avoir poursuivi sa victime, tirant à plusieurs reprises dans la rue. Le suspect a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat et infraction à la législation sur les armes.

Jean-Yves Wargnies s’est éteint ce matin. Son état était très critique depuis sa prise en charge après s’être fait tirer dessus par son voisin lundi matin. Le quadragénaire, ex-participant à la Star-academy belge et membre du groupe de rock "The légumans" a succombé à ses blessures après avoir été touché d’une balle à la tête alors qu’il effectuait des travaux sur le toit de sa maison.

Connu de tous les Carolos

Jean-Yves Wargnies jouait au découvreur du monde politique belge aux côtés d'Herman De Croo (président de la Chambre en 2003) - © Tous droits réservés

Jean-Yves Wargnies est né le 13 février 1973. Touche-à-tout, il s’est d’abord fait connaître dans les années 90' avec son groupe de rock, "The léguman’s" avec qui il a, à deux reprises, assuré la première partie du groupe français Indochine. Souhaitant poursuivre ses rêves dans la musique, il participe à la seule et unique version belge de la Star Academy en 2002. Un an plus tard, à 29 ans, il rejoint une autre académie et participe à l’émission de (para) information "Projet X" présenté par le duo Christophe Deborsu et Baudouin Rémy. Dans la série intitulée "politics academy", Jean-Yves Wargnies jouait au découvreur du monde politique belge aux côtés d’Herman De Croo ou encore Francis Delpérée (voir vidéo ci-jointe).

Vendeurs de caricoles, artiste soudeur, après ses aventures télévisuelles, Jean-Yves a organisé de nombreux événements à Charleroi comme la brocante des quais ou encore la brocante du Bultia à Gerpinnes. Son dernier projet aura été l’ouverture du bistro brocante "Chez ta mère" situé sur la Place de la Digue à Charleroi, un lieu convivial où se retrouve de nombreux carolos aujourd’hui.