Charleroi et Namur bientôt à nouveau reliées à Paris par le train?

Une liaison ferroviaire entre Namur et Paris, passant par Charleroi, verra-t-elle le jour d'ici la fin de l'année ? C'est en tous cas l'ambition de François Bellot (MR), le ministre fédéral de la mobilité.

L'objectif est de combler le vide après la suppression, en 2015, de la ligne TGV Liège-Namur-Charleroi-Mons-Paris. Des contacts avancés sont noués entre les autorités françaises et belges. Liège et Mons ne seraient pas concernés par l’itinéraire de ce train qui mènerait les voyageurs de Namur et Charleroi vers Maubeuge. Pour, ensuite, embarquer dans un convoi en correspondance qui prolongerait le voyage jusqu’à Paris.

François Bellot en a dit un peu plus sur l’avancement du projet : "Nous allons déjà pré-réserver les sillons tant du côté belge que du côté français. Ca c’est la première chose. La seconde chose, c’est ma demande de faire une étude de potentiel et une étude de faisabilité technique et opérationnelle. Les choses ont avancé favorablement : j’ai rencontré plusieurs fois ma collègue française Elisabeth Borne (ndlr : ministre française des transports) pour la SNCF et Xavier Bertrand pour la région de France et l’intérêt est très grand parce que cette région souhaite être désenclavée pour accéder notamment à Namur, à l’aéroport de Charleroi et à Bruxelles. Et aujourd’hui, ils se sentent un peu abandonnés dans ce schéma transfrontalier."

Mais cette solution est loin de susciter l'enthousiasme puisque Mons et Liège ne sont pas concernés. Et puis, certains critiquent cette solution alternative. C’est le cas du député fédéral PS Laurent Devin qui a interpellé le ministre Bellot. Pour lui, cette solution alternative manque d'ambition : il faudra plus de trois heures pour aller à Paris. Soit deux fois plus qu'en TGV ! Un vrai retour en arrière selon Laurent Devin qui réclame donc le retour d'une liaison TGV et pour qui le TGV wallon est un choix politique, économique et culturel qui s'impose. Et ce, ajoute-t-il, pour de nouveau relier, chaque jour, les principales villes wallonnes à la capitale française.