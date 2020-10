Charleroi et le Forem poursuivent leur collaboration pour des formations de maraîchage bio

Depuis mars dernier, le centre de compétence Forem Secteurs verts forme des stagiaires en maraîchage biologique à Charleroi, dans le parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre.



Cette formation est le fruit d’un partenariat noué avec la Ville qui a pour objectif de former et d’insérer à l’emploi ses stagiaires dans un secteur durable et porteur, précise le Forem.



Organisée depuis 2016, la formation en maraîchage biologique forme chaque année plusieurs dizaines de stagiaires. Depuis mars dernier, elle s’est délocalisée et s’est associée à la dynamique de la métropole carolo en matière de transition alimentaire.



La Ville apporte, pour sa part, son soutien à la formation via la mise à disposition de parcelles cultivables au bénéfice des stagiaires.



"Entre 2018 et 2019, le nombre d’hectares de culture maraîchère biologique a progressé de 19% en Wallonie. Avec un objectif de 30% de surface agricole bio d’ici 2030, les besoins de main-d’œuvre qualifiée sont donc importants et le seront encore plus à l’avenir. C’est pourquoi le Forem cherche à tisser de nouveaux partenariats pour installer cette formation en maraîchage biologique sur d’autres sites", explique Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem.



Les secteurs verts représentent aujourd’hui plus de 30.000 emplois en Wallonie, principalement implantés dans les parcs et jardins, les espaces verts et les productions maraîchères et fruitières.



La Ville de Charleroi et le Forem poursuivront, en 2021, leur collaboration en matière de formation au maraîchage bio. Les futurs stagiaires apprendront à établir un plan de culture, à utiliser les outils et les infrastructures, à manier les techniques de culture des différents légumes bio, à préserver la santé des plantes via la phytopharmacie et la phytopathologie, à devenir indépendant en apprenant la gestion et la comptabilité de leur future exploitation ainsi qu’à développer la distribution de leurs produits.



Toute info concernant ces formations peut être obtenue auprès du Centre de compétence Forem Secteurs verts par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse : secteurs-verts.info@forem.be. Ou par téléphone, en formant le 068/25.11.76.