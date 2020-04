Charleroi en appelle aux bonnes volontés pour fabriquer des masques en tissu

Votre grenier est plein de tissu dont vous ne savez que faire ? Vous avez une machine à coudre, un fer à repasser que vous pouvez mettre à disposition ? Le réseau de bénévoles carolos qui s’est mis en place pour la confection de masques est preneur.



Depuis le début du confinement, les Carolos n’ont pas manqué de faire œuvre de générosité et de solidarité. Dès les premiers instants de la crise sanitaire, nombre d’initiatives individuelles ou collectives ont vu le jour. On pense notamment à la " Fourmillère carolo " ou à l’Union des Mosquées de Charleroi qui ont produit, en masse, des masques, des blouses etc.



C’est grâce à eux et à leur dévouement citoyen que la Ville de Charleroi peut compter sur la solidarité pour constituer une petite partie du stock de 410.000 masques à distribuer à la population.



On sait qu’au moment d’envisager le déconfinement, le port généralisé du masque jouera un rôle important et qu’il sera dès lors conseillé voire obligatoire (dans les transports en commun notamment).



Grâce au travail des bénévoles, des masques " artisanaux " seront immédiatement mis à disposition des personnes qui en ont le plus besoin alors que les marchés, entrepris par la Ville avec des entreprises, prennent plus de temps.



Si les bonnes volontés sont déjà à l’œuvre, le réseau de bénévoles a toujours besoin de bras. Il a aussi besoin de matériel et de fournitures tels que des machines à coudre (éventuellement en prêt), des fers à repasser, des chutes de tissu, des épingles, des élastiques, du fil, des aiguilles, des ciseaux etc.



De même, toutes les personnes prêtes à donner de leur temps pour venir réparer les machines, coudre des masques, faire les plis ou découper le tissu sont invitées à se faire connaître.



Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme www.impactdays.co/charleroisolidaire/ dans la rubrique " confectionner un masque " ou à contacter le 0479 86 26 33.



Chaque personne inscrite sera recontactée pour recevoir les modalités liées à son offre.

