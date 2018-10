Charleroi : Ecolo consulté une deuxième fois par Paul Magnette avant le PTB ce jeudi

Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), a rencontré Ecolo pour la deuxième fois, ce mercredi, en vue de former une coalition. Ce fut une entrevue cordiale au cours de laquelle les Verts ont pu faire des propositions plus précises. Des pistes d'échevinats pour Ecolo ont aussi été évoquées.

Pour Xavier Desgain, le chef de file d'Ecolo Charleroi, cela reste un exercice de style, tant que le PS et le PTB n'ont pas décidé s'ils souhaitent travailler ensemble. Et cela pourrait se décider ce jeudi puisqu'une rencontre entre Paul Magnette et les leaders du PTB est programmée pour la fin de cette après-midi.

Quoi qu’il arrive, Paul Magnette reverra de toute façon Ecolo début de la semaine prochaine.

Pour rappel, le pacte de majorité doit être déposé pour le 12 novembre au plus tard.