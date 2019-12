Charleroi : deux policiers corrompus condamnés à des peines de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, ce mercredi, M.P.R. à 37 mois de prison avec un sursis simple de cinq ans et D.J. à dix mois de prison avec un sursis de cinq ans. Les deux prévenus, policiers opérant à Charleroi, étaient poursuivis pour avoir été corrompus par K.S. en échange de faux documents et d’informations. Ce dernier écope de six ans de prison ferme.



Pour rappel, en mai dernier, une opération policière de grande ampleur avait permis de démanteler un vaste réseau d’escroquerie dans la région de Charleroi. Les suspects achetaient des véhicules d’occasion et versaient un acompte aux propriétaires en promettant de payer le reste par la suite mais sans toutefois tenir leur parole. Plusieurs centaines de personnes avaient ainsi été lésées. Le préjudice total était estimé à plusieurs millions d’euros.



Un certain nombre de perquisitions avaient été menées en Belgique. A Charleroi, elles ont eu lieu au sein de la communauté des gens du voyage mais également dans les bureaux de la police locale. Plusieurs dizaines de personnes avaient été interpellées, dont M.P.R. et D.J, deux policiers suspectés d’avoir agi dans le cadre de cette immense escroquerie en fournissant des informations et en dressant de faux procès-verbaux de perte de document de véhicule à K.S. Ces actes permettant l’immatriculation des voitures avec de nouvelles plaques afin de les revendre vers l’étranger.



M.P.R., 41 ans, reconnaissait avoir touché, à chaque faux PV dressé, 250 euros de la part K.S., qui est considéré comme le personnage central du volet carolo du dossier. D.J. était pour sa part suspecté d’avoir violé le secret professionnel en délivrant des informations sur une voiture Porsche 911 signalée volée à K.S. Il contestait toutefois avoir perçu le moindre euro en échange de ce service rendu. M.B., 20 ans, et C.G. étaient également suspectés d’avoir participé à la corruption, dans un moindre rôle que les trois autres prévenus.



Le parquet fédéral avait requis cinq ans de prison ferme contre M.P.R. et deux ans d’emprisonnement pour D.J. Une peine de dix ans de prison ferme avait été requise contre K.S., déjà condamné à 34 reprises par la justice. Le parquet fédéral avait souligné la particulière gravité des faits. Le magistrat ne s’opposait pas à des mesures de faveur pour D.J., C.G. et M.B., compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires de ces trois prévenus.



Les avocats de la défense avaient sollicité la plus grande clémence du tribunal. Les conseils des deux policiers avaient soutenu une peine de travail et un sursis. L’avocat de K.S. avait lui plaidé un sursis probatoire.



Un acquittement était sollicité pour M.B. et C.G. Le premier obtient une suspension du prononcé de cinq ans et C.G. a été acquittée.