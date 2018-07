Charleroi : deux mois après son implantation, quel bilan pour Deliveroo? 

La société de livraison de repas, Deliveroo, s'est implantée en mai dernier à Charleroi. Une trentaine de restaurants sont partenaires et près de cinquante livreurs pédalent activement pour la société.

Quel bilan peut-on tirer après ces deux premiers mois ?

Les étudiants livreurs sont plutôt contents de leur job d'été. C'est le cas de Clément : "J'estime être plus ou moins heureux. On devrait être heureux de ce qu'on a. Plus le temps avance et plus les commandes deviennent nombreuses. A midi, il y en a énormément. Les personnes qui travaillent passent une commande et nous, on va les livrer. Il est clair que s'il fait beau, les gens préfèrent sortir. Sinon, s'il pleut, c'est nous qui faisons la livraison."

En revanche, les restaurateurs sont plus mitigés. Salvatore tient un établissement dans la galerie Rive Gauche : "Pour l'instant, on a une ou deux commandes par-ci par-là mais pas vraiment régulièrement en tout cas. On n'est pas déçu. Ça va certainement décoller donc on attend, on patiente."Même son de cloche, quelques rues plus loin.Timoti est satisfait mais en attend davantage : "On tourne à environ une dizaine ou une quinzaine de commandes par semaine. On ne s'attendait pas à beaucoup plus, donc pour le moment on est satisfait".

Du côté de Deliveroo, Mathieu De Lophem, general manager, se réjouit de sa présence carolo : "On a quand même été extrêmement surpris de voir qu'effectivement le service marchait très bien. On a eu des feedbacks par les restaurants qui sont contents, les livreurs sont contents et les clients aussi. Le but est vraiment de faire grandir tout le business à Charleroi."

Une affaire qui roule puisque de nouveaux livreurs rejoignent chaque jour l'équipe et que de nouveaux restaurants seront bientôt proposés.