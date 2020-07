Charleroi : des masques toujours disponibles pour les retardataires jusqu'au 30 septembre

La distribution des masques par la Ville de Charleroi s’est clôturée le samedi 20 juin et a permis d’écouler 145.000 masques en deux semaines. Pour ceux qui n’ont pas pu aller chercher leurs masques au cours de la période de distribution, les autorités carolos signalent que celle-ci est prolongée auprès des cinq guichets citoyens jusqu’au 30 septembre.



Pour rappel, le port du masque reste fortement recommandé par le Conseil national de sécurité – en particulier quand la distanciation risque de pas pouvoir être respectée — et est obligatoire dans les transports en commun.



Concrètement, un guichet réservé à la distribution de masques sera aménagé et accessible sans rendez-vous dans la maison citoyenne de votre district : à Charleroi, Gilly, Gosselies, Marchienne-au-Pont et Marcinelle. Les citoyens peuvent s’y présenter tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 sauf les jeudis où les heures d’ouverture sont de 08h00 à 12h00. Le samedi, seul le guichet de Marcinelle est accessible de 09h00 à 12h00.



Les masques qui n’auront pas été distribués au 30 septembre seront stockés dans une réserve stratégique pour la Ville et ses citoyens. La Ville a d’ores et déjà pris les informations utiles auprès de ses fournisseurs pour connaître les conditions optimales de conservation de ces équipements. Ces masques seront donc immédiatement disponibles si la Ville devait être confrontée à une autre crise dans le futur.