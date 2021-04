Charleroi : décès de la victime de coups de couteau sur le boulevard Janson

Le parquet de Charleroi a indiqué, ce jeudi, que la victime blessée par un coup de couteau à l’artère fémorale à la suite d’une bagarre boulevard Paul Janson à Charleroi a succombé à ses blessures. L’auteur présumé des faits, identifié par la victime, est toujours en fuite.



Plusieurs équipes de la zone de police locale avaient été requises, mardi après-midi vers 14h00, pour une bagarre entre deux personnes sur le boulevard Paul Janson à Charleroi. "Sur place, il y avait une personne ensanglantée sur le sol et qui avait perdu beaucoup de sang", avait précisé le porte-parole de la zone de police.



Cette dernière, blessée à l’artère fémorale, avait été prise en charge par les secours dans un état préoccupant. Un périmètre de sécurité avait été mis en place sur les lieux. La victime était parvenue à identifier son agresseur. "Elle le connaît. On a un prénom et nous savons qu’il s’agit d’un sans-papiers. L’homme blessé est lui-même un ancien sans-papiers", avait indiqué le parquet.



L’homme blessé, né en 1992, a succombé à ses blessures ce jeudi matin. L’auteur présumé des faits est toujours en fuite. "Il devra répondre d’un meurtre ou d’un assassinat, s’il y a eu préméditation ou non." Selon le parquet de Charleroi, il pourrait s’agir d’un règlement de comptes dans le milieu des stupéfiants.